Гладков прознал об обмане белгородцев чиновниками и пригрозил наказаниями

В Белгородской области будут применять дисциплинарные взыскания к главам муниципальных образований, которые предоставляют недостоверные сведения. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Он рассказал о поступившей жалобе от жительницы Белгорода, которая выразила недовольство тем, что мэр города Валентин Демидов отчитался о ремонте ее дома, но по факту работы не выполнили.

«Поэтому, уважаемые главы! Обращаюсь к вам публично. К сожалению, буду принимать уже меры дисциплинарного взыскания для того, чтобы вы, наконец, все поняли, что обманывать людей категорически недопустимо», — сказал он.

Губернатор ранее отреагировал на жалобу жительницы Шебекино, которая с июля ожидает ремонта поврежденной кровли. Глава муниципального округа Владимир Жданов, который недавно ушел в отставку, обещал заехать к ней, но не выполнил свое обещание. Гладков пообещал чиновникам, если они будут врать, им придется восстанавливать поврежденные дома за собственный счет.

Ранее ВСУ атаковали 12 населенных пунктов Белгородской области за сутки. Гладков сообщил, что боевики выпустили четыре боеприпаса и шесть беспилотных летательных аппаратов по населенным пунктам Никольское, Петровка, Пушкарное, Репное, Таврово и Ясные. Пострадавших нет. Также украинские военные обстреляли Белгородскую область во время прямой линии президента России Владимира Путина.