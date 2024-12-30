Гладков призвал помнить погибших 30 декабря 2023 года

Белгородская область всегда будет помнить о погибших в результате обстрела ВСУ 30 декабря 2023 года. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Эта дата останется в нашем сердце навсегда. Наша жизнь ровно год назад разделилась на до и после», — сказал губернатор.

Гладков подчеркнул, что трагедия объединила всех местных жителей в одну большую семью.

ВСУ совершили массированный обстрел Белгорода 30 декабря 2023 года. Тогда погибли 25 человек и еще более 100 пострадали.

Днем ранее Гладков сообщил, что украинские боевики за сутки выпустили более 100 снарядов по 21 населенному пункту в шести районах региона. Повреждения получили жилые дома, автомобили, объекты связи.

Также украинские боевики атаковали село Борисовка Волоконовского района Белгородской области FPV-дроном, пострадал местный житель.