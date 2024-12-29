ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области более 100 снарядов

Гладков: ВСУ за сутки обстреляли 21 населенный пункт в Белгородской области

За прошедшие сутки украинские боевики выпустили более сотни снарядов по территории Белгородской области, пострадал один местный житель. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По его словам, под атаку попал 21 населенный пункт в шести районах. Всего националисты выпустили 107 снарядов, также зафиксированы 29 атак с применением беспилотников. За отчетный период пострадали объект связи, четыре частных домовладения и четыре транспортных средства.

По всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует желтый уровень террористической опасности. Протяженность границы региона с Украиной составляет 350 километров.

С 9 августа 2024 года в Белгородской области ввели режим контртеррористической операции, а с 15 августа сложившуюся обстановку в области признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.

В ночь на 29 декабря ВСУ сбросили взрывное устройство на движущийся автомобиль в Белгородской области.