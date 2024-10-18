Гладков опроверг слухи о заходе украинской ДРГ в Белгородскую область

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опроверг слухи о якобы заходе украинских диверсантов на территорию Журавлевки Белгородского района. В своем Telegram-канале он сообщил, что село находится под контролем российских войск.

«Хотел кратко прокомментировать обстановку в Журавлевке Белгородского района. Напомню, она сложная. На сегодняшний час находится под абсолютным контролем наших военных», — сказал губернатор.

Гладков подчеркнул, что власти тоже пристально следят за ситуацией.

Белгородская область постоянно находится под обстрелами со стороны украинских военных. Ранее боевики нанесли удар по Шебекину и Новой Таволжанке, пострадали пять человек, в нескольких домах выбило окна, перебило газовую трубу. До этого восемь человек получили ранения после удара дрона ВСУ по пассажирскому автобусу в Белгородском районе.