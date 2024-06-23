Гладков назвал атаку ВСУ на Севастополь личной болью

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков принес соболезнования семьям погибших в результате обстрела Севастополя со стороны ВСУ. Слова поддержки в адрес пострадавших он выразил в Telegram-канале .

Он отметил, что в результате атаки на Севастополь погибли взрослые и дети, ранения получили более 120 человек.

«Для меня Севастополь — близкий город. Я работал в нем, здесь живут мои друзья и коллеги. И горе, которое настигло севастопольцев, — это и моя личная боль», — написал Гладков.

Обращаясь к губернатору Севастополя Михаилу Развожаеву, он напомнил, что Белгородская область знает, что такое «вражеские обстрелы, сколько горя и разрушений они приносят».

Гладков пожелал раненым скорейшего выздоровления, а всем жителям Севастополя — силы духа и стойкости. Соболезнования в связи со случившимся выразили и главы двух других приграничных российских регионов — Брянской и Курской областей.

Врио курского губернатора Алексей Смирнов подчеркнул, что украинский режим уже давно перешёл к откровенному терроризму.

«Но сегодняшний удар по Севастополю в праздник Святой Троицы в очередной раз подтверждает, что для них нет ничего святого», — написал он в Telegram-канале.

Александр Богомаз заявил, что его регион, который ежедневно подвергается атакам со стороны Украины, разделяет боль вместе с севастопольцами.

Украинские боевики запустили ракеты по Севастополю в воскресенье, 23 июня. Из-за падения осколков кассетных суббоеприпасов пострадали более 124 мирных жителя, среди них 27 детей. От полученных травм погибли пятеро.