Гибель ребенка при обстреле ВСУ в Рыльске не подтвердили

Власти Курской области не подтвердили гибель ребенка при атаке на Рыльск

В результате атаки украинских военных на город Рыльск Курской области погибли пять человек, детей среди них нет. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Изначально появилась информация, что среди погибших был несовершеннолетний.

«В результате обстрела ранения получили 12 человек, девять из них находятся в областной клинической больнице. По уточненным данным, погибли пять человек, детей среди них нет», — отметили в пресс-службе.

Временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн отмечал, что в результате удара украинских боевиков по Рыльску в пятницу, 20 декабря, газоснабжение пропало в 88 жилых домах.

Ранее Хинштейн заявил, что семьи погибших получат по 1,5 миллиона рублей, а раненым выплатят от 300 до 600 тысяч рублей в зависимости от тяжести полученных травм.