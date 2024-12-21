Семьи погибших в Рыльске получат по полтора миллиона рублей

Власти Курской области выплатят всем семьям погибших при обстреле Рыльска со стороны ВСУ 1,5 миллиона рублей, пострадавшие — от 300 до 600 тысяч рублей. Об этом в Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.

По его словам, жители региона в очередной раз столкнулись с террористической сущностью киевского режима, отдающего кровожадные и безумные приказы.

«Вижу необходимость одной из первоочередных задач материально поддержать пострадавших в Рыльске. Правительство региона приняло решение выплатить по 1,5 миллиона рублей всем семьям погибших. Пострадавшим и раненым выплатят компенсации в зависимости от тяжести полученных травм, от 300 до 600 тысяч рублей», — отметил Хинштейн.

Врио губернатора подчеркнул, что держит ситуацию в Рыльске после обстрела под своим постоянным контролем.