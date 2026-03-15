Героя Украины Довгача на Су-27 сбил молодой капитан ВКС России

Одного из самых титулованных летчиков ВСУ, командира украинской 39-й бригады тактической авиации Александра Довгача в воздушном бою сбил молодой капитан ВКС России. Об этом в эфире «Радио России» сообщил военный блогер Кирилл Федоров.

«Обычный русский молодой летчик, без каких-то невероятных наград, капитан сразил ракетой в воздушном бою аж целого „героя“», — сказал он.

Довгач погиб 9 марта. С февраля 2022 года он совершил сотни боевых вылетов, уничтожая дроны и ракеты, прикрывая ударную и бомбардировочную авиации.

Ранее стало известно, что российский летчик получил редкую награду за уничтожение украинского Су-27. Ему вручили часы ограниченной серии.