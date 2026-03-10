Российский летчик получил редкую награду за уничтожение украинского Су-27

Сбивший украинский истребитель Су-27 летчик Воздушно-космических сил России в награду получил часы ограниченной серии. Об этом сообщила «Российская газета» .

Таких часов выпустили тиражом всего 100 штук, их мгновенно раскупили. Экземпляр боевому офицеру передал житель Казани, его имя не раскрывается.

Летчик одержал победу в воздушном бою 9 марта. Управляя истребителем Су-35С, он подбил украинский борт, потерю подтвердило командование Военно-воздушных сил республики.

Военкор Юрий Котенок в телеграм-канале уточнял, что истребителем ВСУ управлял полковник Александр Довгач. Он принимал участие в боях за остров Змеиный, в небе над Херсонской, Харьковской и Киевской областями. С февраля 2022 года боевик совершил сотни вылетов, уничтожая ракеты и беспилотники, прикрывая бомбардировочную и ударную авиации.