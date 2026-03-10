Российский летчик получил редкую награду за уничтожение украинского Су-27
Сбивший украинский истребитель Су-27 летчик Воздушно-космических сил России в награду получил часы ограниченной серии. Об этом сообщила «Российская газета».
Таких часов выпустили тиражом всего 100 штук, их мгновенно раскупили. Экземпляр боевому офицеру передал житель Казани, его имя не раскрывается.
Летчик одержал победу в воздушном бою 9 марта. Управляя истребителем Су-35С, он подбил украинский борт, потерю подтвердило командование Военно-воздушных сил республики.
Военкор Юрий Котенок в телеграм-канале уточнял, что истребителем ВСУ управлял полковник Александр Довгач. Он принимал участие в боях за остров Змеиный, в небе над Херсонской, Харьковской и Киевской областями. С февраля 2022 года боевик совершил сотни вылетов, уничтожая ракеты и беспилотники, прикрывая бомбардировочную и ударную авиации.