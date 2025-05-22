Героя мема «Я тоже хочу шоколадку» ликвидировали в зоне СВО

Российские военные ликвидировали 19-летнего бойца ВСУ и героя известного мема «Я тоже хочу шоколадку» Исаака Величко. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» .

«Исаак Величко подписал молодежный контракт и был уничтожен под Константиновкой ударом FPV-дрона», — уточнили авторы поста.

Парень прославился более 10 лет назад, когда участвовал в украинском шоу «Дорогая, мы убиваем детей». Тогда он попал в мемы. Пользователям запомнилась, как он огорчался из-за того, что ему не дали шоколадку, хотя он ее хотел.

Ранее заместитель главы офиса президента Украины Павел Палиса заявил о провале проекта с молодежными контрактами ВСУ. По его словам, молодые украинцы не спешили на нее откликнуться.

До этого в украинском интернете начали появляться некрологи молодых контрактников, направленных на фронт по программе 18-24. Вместо обещанных Минобороны Украины бургеров и игровых денег в Roblox их матерям начали передавать похоронки.