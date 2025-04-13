На Украине признали провал с молодежными контрактами ВСУ

Палиса: за два месяца военные контракты подписали менее 500 человек 18–24 лет

За два месяца работы программы по подписанию контрактов в ряды ВСУ для украинцев в возрасте от 18 до 24 лет на военную службу поступили менее 500 человек. Об этом сообщил заместитель главы офиса президента Украины Павел Палиса, его слова привело издание «Страна.ua» .

Палиса признал, что среди украинской молодежи программа как способ мобилизации не вызвала ожидаемого отклика.

«Мне лично хотелось бы, чтобы цифра стала гораздо больше, потому что это до 500 человек. Хотя изначально заявок было очень много», — отметил он.

Замглавы офиса Владимира Зеленского добавил, что многие меняли решение о контракте уже после подачи заявки в ВСУ. Зачастую на это влияют родители, иногда молодежь думает, что скоро конфликт завершится и все наладится, будет «мир — дружба — помидоры», подчеркнул Палиса.

Для не попадающих под мобилизацию молодых украинцев предложили контрактную службу. По условиям соглашения, договор с ВСУ предусматривает нулевую ипотеку, крупные выплаты, обучение за счет государства, бесплатное медицинское обеспечение, возможность выезда за границу и право на демобилизацию через год.