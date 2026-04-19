Герой СВО рассказал, как его группа вышла без потерь из засады в Крынках

Служащие в зоне СВО российские военные научились дорожить друг другом и действовать сообща. Об этом RT рассказал командир роты с позывным Искра.

Военнослужащий выполняет боевые задачи с первых дней спецоперации. Свой путь в армии он начал еще 19 лет назад — от простого разведчика до командира роты.

Искра рассказал, что в Херсонской области его взвод попал в засаду, но, несмотря на опасную ситуацию, бойцам удалось выйти из нее без потерь.

«Я со своей группой выдвинулся на разведывательно-поисковые действия по выявлению переднего края обороны противника. Когда мы подходили к одному из объектов в Крынках, по нам открыли стрельбу», — отметил военнослужащий.

Выйти из боя группе удалось благодаря профессионализму и сплоченности.

Ранее ВС России выровняли 10 километров линии фронта в районе Амбарное — Чугуновка в Харьковской области. По словам военного эксперта Андрея Марочко, бойцы выбивают противника из соседнего села Хатнее.