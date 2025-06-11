Герой СВО из Истры пригласил жителей в свое кафе в честь Дня России

Кирилл Косенков и его супруга Ксения приглашают жителей в свое кафе на праздник в День России. Мужчина прошел через годы военной службы, участие в первых рядах на СВО и взрыв дрона, из-за которого потерял часть ноги, но это не сломило мужчину, теперь он вместе с женой занимается производством домашней колбасы.

На полученные от государства выплаты за участие в СВО он вместе с супругой при поддержке фермера Олега Сироты открыл бизнес и начал производить колбасу, как когда-то и отец его жены Ксении. Теперь они владеют кафе в деревни Крючково и развивают производство.

Супруги приглашают 12 июня всех жителей в гости по адресу: деревня Крючково, улица Вишневая, дом №8. Вход бесплатный. В программе обещают выступления музыкантов, мастер-класс для детей по плетению бисером и, конечно же, дегустацию продукции, а также лотерею с призами.

Начало мероприятия в 17:00.