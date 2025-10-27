Герой России из Королева поучаствовал в мастер-классе по изготовлению окопных свечей

Герой России, летчик-космонавт и муниципальный депутат Олег Кононенко принял участие в акции, организованной «Волонтерами Подмосковья» в молодежном центре «Космос» в Королеве. Он изготовил окопные свечи для бойцов СВО.

Волонтеры встречаются в молодежном центре регулярно. Они собирают гуманитарную помощь, пишут письма бойцам со словами поддержки и изготавливают блиндажные свечи. Такая поделка незаменима на фронте. С ее помощью можно приготовить еду, согреться и подсушить обувь. Она не дымит и не видна снаружи, чтобы противник не заметил бойцов. В ближайшее время партию отправят на фронт.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в Подмосковье действуют 29 региональных мер поддержки для бойцов СВО и их семей