Германию предупредили об ответе на изъятие российской недвижимости

Если власти Германии решат изъять российскую недвижимости в Берлине, ответ будет адекватным. Такое заявление сделал в интервью РИА «Новости» директор третьего европейского департамента МИД России Олег Тяпкин.

«Что касается российской недвижимости в Германии, то мы внимательно отслеживаем ситуацию вокруг нее и незамедлительно реагируем на малейшие поползновения покуситься на суверенную собственность нашей страны», — подчеркнул Тяпкин.

Он отметил, что сигнал для немецких властей очень четкий: любые противозаконные действия повлекут ответ, который коснется недвижимости ФРГ в России.

Ранее в Германии призвали изъять и продать принадлежащие России здания, чтобы направить вырученные деньги на поддержку Украины. Однако представитель комитета по строительству администрации Берлина заявил, что юридических оснований для изъятия домов нет.

До этого палата представителей конгресса США одобрила законопроект о конфискации российских активов. Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал изъятие средств кражей и предупредил о последствиях. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев пригрозил американской стороне болезненным асимметричным ответом.