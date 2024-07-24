Принадлежащие России здания в Берлине предложили отобрать и пустить с молотка

В Германии призвали изъять и продать принадлежащие России здания, чтобы направить вырученные деньги на поддержку Украины. Член берлинского отделения партии «Христианско-демократический союз» Лилия Усик предложила найти юридическое обоснование конфискации, сообщил Telegram-канал «Bild на русском» .

«Санкции всегда находятся в движении. То, что было невозможно вчера, может сработать завтра <…> Было бы хорошо для всех, если бы удалось найти решение», — сказала она.

Усик обратила внимание на заброшенные дома в районе Карлсхорст рядом с набережной реки Шпрее в Берлине, которые принадлежат России. В них никто не живет. Она рассказала, что еще 80 пустующих квартир бывшего торгового представительства СССР остались в Кельне, и их тоже могли бы конфисковать.

Член ХДС предложила продать эту недвижимость и потратить деньги на нужды Украины. Однако представитель комитета по строительству администрации Берлина заявил, что юридических оснований для изъятия домов нет.

Дипломатическую собственность России арестовали в США, несмотря на положения Венской конвенции о ее неприкосновенности, напомнили «Известия». Только в 2016–2017 годах заблокировали шесть объектов недвижимости.