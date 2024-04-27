Асимметричный ответ. Медведев пригрозил США за изъятие активов | 360°

Важное 27 апреля 2024, 12:56 Асимметричный ответ. Медведев пригрозил США за изъятие активов Медведев: Россия даст асимметричный ответ на конфискацию активов РИА «Новости»

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В случае конфискации замороженных зарубежных активов Россия примет ассиметричные ответные меры. Она взыщет имущество иностранцев, заявил в Telegram-канале зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

Российские власти, объяснил он, не смогут дать симметричный ответ на конфискацию суверенных активов, потому что не располагают деньгами США в нужном объеме. Медведев заявил, что государство нанесет не менее болезненный асимметричный удар.

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«Речь идет об обращении взыскания, например по решению суда, на имущество частных лиц, находящееся в юрисдикции России (деньги, недвижимость и движимое имущество в натуральной форме, имущественные права)», — предупредил он.

Политик признал, что это непросто. Владельцы активов инвестировали в российскую экономику и получили гарантии неприкосновенности своей собственности. Дмитрий Медведев сказал, что США объявили России гибридную войну, в том числе судебную и правовую, и на это следует отреагировать.

Палата представителей конгресса США одобрила законопроект о конфискации российских активов. Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал изъятие средств кражей и предупредил о последствиях.