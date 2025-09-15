Сегодня 15:12 ФРГ осталась с одной годной ПВО на страну. Немцы в шоке — все уходит Украине Die Welt: у Германии нет нужного числа систем ПВО для отражения атак дронов 0 0 0 Фото: Kay Nietfeld/dpa / www.globallookpress.com Мир

Германия

Беспилотники

Оружие

НАТО

Украина

Польша

ПВО

Бундесвер оказался на пороге кризиса — в стране осталась только одна система противовоздушной обороны Skyranger, в то время как для эффективной защиты неба Германии их требуется порядка 500. И ситуация складывается патовая: наладить производство ФРГ не может, так как все мощности перераспределили на Украину.

Patriot оказались бесполезны На крупнейшую слабость бундесвера обратил внимание обозреватель газеты Die Welt Торстен Юнгхольт. Он уточнил, что в нынешнем состоянии Германия не сможет отбить атаку дронов, и ей необходимо срочно запастись системами ПВО. Аналитик объяснил, что НАТО составил три сценария развития событий при нападении на территорию блока. Первый называется Fight tonight («Бой этой ночью») и описывает, какие именно силы Североатлантический альянс может немедленно мобилизовать. Второй сценарий привязывается к 2029 году и предполагает уже «крупномасштабную атаку» на одно из государств НАТО. Третьей временной вехой стал 2035 год, когда ожидается полная реализация новых планов альянса по обороне. По словам Юнгхольта, залетевшие в Польшу дроны стали проверкой для блока, которую тот провалил. Комментировал ситуацию и канцлер Мерц, признавший, что системы показали низкую эффективность.

Это вызовет дискуссии в НАТО. Это, разумеется, вызовет дискуссии и в Европейском союзе. Фридрих Мерц Канцлер ФРГ

Согласно данным польской разведки, истребители F-35 смогли поразить только три залетевших в республику беспилотника. Эксперт сравнил происходящее со «стрельбой из пушек по воробьям» и указал на бесполезность ЗРК Patriot, которые засекали цели, но не уничтожали их. Юнгхольт также заявил, что самолеты и дорогостоящие ракетные комплексы могут стать только временным решением в борьбе с беспилотниками.

Фото: Leonardo Ramirez/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Германия не сможет защититься от дронов Уходящий в конце месяца со своего поста инспектор сухопутных войск Германии генерал-лейтенант Альфонс Майс потребовал уделить как можно больше внимания развитию систем противодействия БПЛА. По его мнению, уязвимым местом в немецком ПВО остается закупка новых, а также поставка уже заказанных вооружений. «Одна из наших крупнейших слабостей сейчас — это до сих пор не реализованная способность к отражению атак дронов, к защите от угроз, возникающих на низкой высоте», — уточнил он. Генерал подчеркнул, что для нейтрализации беспилотников приходится использовать оружие, которое для это не предназначено. В качестве примера он привел 30-миллиметровую пушку БМП Puma, в которой изменили систему управления огнем, а также модернизировали пулеметы. Майс не исключил, что отсутствие непробиваемого колпака над страной может обернуться для страны большими проблемами. Обозначил эксперт и еще одну проблему: стране нужно нарастить производственные мощности, причем сделать это как можно скорее.

У нас есть необходимость восстановления полноценной способности отражать воздушные угрозы. Причем на малой высоте эта способность развита еще хуже, чем на высоких эшелонах. И это нужно исправить как можно быстрее. Альфонс Майс Инспектор сухопутных войск Германии, генерал-лейтенант

Фото: РИА «Новости»

Все отдали ВСУ и остались с носом Несмотря на многочисленные предупреждения, Германия по-прежнему не наращивает темпы закупок средств противодроновой борьбы. Государство заказало только 18 систем ПВО Skyranger для малой и средней дальности, которые концерн Rheinmetall поставит к 2027 году. Власти планируют закупить еще 30 комплексов, но даже эти средства являются лишь «каплей в море в системе общевойсковой ПВО», объяснил Юнгхольт. Согласно внутренним документам бундесвера, потребность Германии в таких системах до 2029 года составляла более чем 400 единиц, а к 2035 году — почти 500. По его словам, аналогичная ситуация наблюдается и с системой Iris-T SLS. Германия заказала всего шесть единиц к 2027 году, хотя требуется порядка 140 к 2029 году и около 170 — к 2035-му. Эксперт добавил, что немецкое оборонное производство в первую очередь работает для нужд Украины, которая получила уже девять комплексов Iris-T SLS и дальнобойных Iris-T SLM. Проблемы есть и с пополнением РЗК Patriot. В ФРГ осталось всего семь единиц, потому что пять она передала ВСУ, развел руками обозреватель Die Welt. Похожая ситуация наблюдается и в других европейских странах, входящих в НАТО. Под занавес эксперт выразил надежду, что руководство сделает выводы после инцидента с заблудившимися БПЛА в Польше и начнет решать проблемы в оборонной сфере.