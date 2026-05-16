Российские военные группировки «Запад» взяли под контроль 85% города Красный Лиман. Об этом заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, сообщило Минобороны .

«Штурмовые подразделения 25-й армии продолжают уличные бои по освобождению Красного Лимана — крупного административного центра и железнодорожного узла. Под нашим контролем находится 85% территории города», — сказал Герасимов.

Он добавил, что в национальном парке «Святые горы» российские военные уничтожают формирования украинских боевиков. Бои также идут за населенные пункты Новый Мир, Дружелюбовка и Чернещина в Харьковской области.

Глава Генштаба отметил, что после освобождения Луганской Народной Республики подразделения военных России перешли к наступлению на широком фронте в Харьковской области. Также Герасимов наградил наиболее отличившихся бойцов «Запада» и обратил внимание на успехи военных.