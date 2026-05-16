Герасимов заявил о наступлении ВС России на широком фронте в Харьковской области

Двадцатая армия продвигается на запад в Харьковской области. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, сообщила пресс-служба Минобороны.

«Двадцатая армия, завершив освобождение Луганской Народной Республики, наступает на широком фронте на запад в Харьковской области», — рассказал он.

Начальник Генштаба проверил, как действует группировка войск «Запад» и поставил перед военнослужащими новые задачи. Также он обратил внимание на успехи соединений воинских частей и наградил наиболее отличившихся бойцов.

Командир Сергей Кузовлев на одном из командных пунктов зачитал Герасимову доклад об обстановке в зоне ответственности «Запада». Группировка установила контроль над поселком Боровая и продолжила действовать на Богуславском и Рубцовском направлениях.

Населенный пункт освободили соединения первой танковой армии.