Герасимов заявил, что ВС России за две недели освободили 12 населенных пунктов

Российские войска за первые две недели марта взяли под контроль 12 населенных пунктов. Об этом сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России, генерал армии Валерий Герасимов по итогам проверки выполнения боевых задач группировкой войск «Южная».

Подразделения объединенной группировки войск продолжают наступательные действия. По словам Герасимова, наиболее напряженные бои сейчас идут на Краснолиманском направлении. Там штурмовые подразделения продолжают операцию по освобождению Красного Лимана. Более половины города уже находится под контролем группировки войск «Запад».

Кроме того, в марте российские войска освободили населенные пункты Дробышево, Яровая и Сосновое. Также завершается операция по взятию Александровки.