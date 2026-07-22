«Герани» с ИИ-алгоритмами смогли перегрузить украинские системы ПВО на 400%

Группам ударных беспилотников «Герань» с алгоритмами ИИ во время СВО удавалось создавать для ПВО ВСУ перегрузку до 400%. Это следует из статьи «Пути повышения эффективности применения беспилотных летательных аппаратов путем внедрения искусственного интеллекта» в журнале Минобороны России «Военная мысль», материал оказался в распоряжении ТАСС .

«Автономные роевые группы „Герань-2“ с ИИ-алгоритмами для распределения ролей (разведка, ложные цели, удар). В феврале 2026 года зафиксированы случаи, когда рой из 20-30 аппаратов перегружал украинские системы ПВО на 300-400%», — сообщили в статье.

Авторы материала подчеркнули, что современный уровень внедрения ИИ в управление БПЛА позволяет применять их в массовом порядке, повышая результативность на 40–60% и сокращая потери среди личного состава.

Ранее глава Минобороны Андрей Белоусов назвал приоритетным проект по внедрению ИИ в военную сферу.