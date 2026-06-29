Белоусов назвал приоритетным проект по внедрению ИИ в военную сферу

Интеграция технологий искусственного интеллекта в оборонную сферу входит в число ключевых приоритетов Минобороны. Об этом заявил глава ведомства Андрей Белоусов на встрече с военными корреспондентами, его процитировало РИА «Новости» .

«ИИ в дронах в основном применяется сейчас в двух ипостасях. Первое — все, что касается распознавания образов и автозахвата целей, второе — навигация. Нейросетки должны обучаться», — сказал он.

Также Белоусов отметил, что в войска активно вводят программно-аппаратный комплекс DС, который наполняют разнообразными сведениями для всех звеньев беспилотных систем. Помимо этого, возможности искусственного интеллекта уже используют для выполнения некоторых задач ВС России.

Ранее в Минобороны сообщили, что встроенные системы ИИ в дронах «Молния-2» помогают противодействовать радиопомехам. Беспилотник быстро поражает противника, поддерживая наступление штурмовых отрядов ВС России.