Мощная атака «Гераней» на Одессу привела к взрывам в городе. Об этом сообщил телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» .

«Мощная атака на Одессу: стрельба, взрыва и пожар. Поражен объект врага после налета „Гераней“», — написали военкоры.

Во время переговоров в Абу-Даби Украина выдвинула новое условие для заключения мира — Россия не должна претендовать на Одессу. Россия пока не дала официального ответа на поставленные требования, однако координатор николаевского подполья в беседе с 360.ru подчеркнул, что у России нет вариантов, как только забрать город себе — никто не даст гарантий, что Украина не продолжит воздушные и морские провокации на южные регионы страны. Никто в здравом уме не поверит украинской элите на слово.

Сергей Лебедев заявил, что одесситы понимают, почему российская армия бьет по объектам в Одессе, и они ждут прихода России. Местные власти никак не помогают горожанам, люди абсолютно брошены.