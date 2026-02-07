Украина бьется в истерике и пытается сохранить Одессу, в то время как фронт трещит по швам. Переговорщики затягивают процесс, придумывают все новые и новые препоны для заключения мирного соглашения, пока украинцы гибнут на линии фронта, защищая доходы Зеленского и его подпевал. Ситуация вокруг Одессы накаляется — украинская власть боится потерять выход к морю, а одесситы ждут русских.

Украинское честное слово — это смешно Украина на переговорах в Абу-Даби выдвинула очередное условие для заключения мирного договора — она потребовала гарантии, что Россия не пойдет на Одессу. Такие заявления звучали и ранее, и вот опять в повестке дня появилась тема Одессы и Николаева. Депутат Андрей Гурулев отметил, что на данном этапе перед российскими военными может не стоять задача взять Одессу, основной целью СВО по-прежнему остается демилитаризация и денацификация Украины. Но при наличии политической воли ВС России займут и Одессу.

Фото: РИА «Новости»

В эфире 360.ru экс-замминистра цифрового развития Херсонской области и публицист Михаил Шпир заявил, что сейчас у России нет достаточных средств, чтобы двигаться к Одессе и Николаеву, чего так опасается Украина. Почему же Украина вновь заговорила про Одессу и чем она важна для России — рассказал координатор пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. Он отметил, что в первую очередь цель СВО — это безопасность России, а со стороны Одессы и Николаева в сторону российских территорий летят беспилотники и запускаются безэкипажные катера. Под ударом — Крым и южные регионы России.

Оградить себя просто честным словом украинской элиты? Я сомневаюсь, что в это может кто-то поверить, кому больше трех лет. Поэтому надо забирать, иначе у нас нет вариантов. Сергей Лебедев координатор подполья

Подпольщик также указал, что подобная ситуация ожидает и Херсонскую область, когда ее полностью освободят от ВСУ — Украина будет обстреливать ее из Одессы и Николаева — это соседние регионы. Лебедев согласился с экспертами, что перед Одессой необходимо полностью освободить Запорожскую область и взять Днепропетровск, который называют ключом ко всей Новороссии. И только потом идти на Одессу, чтобы избежать потерь среди личного состава.

Фото: РИА «Новости»

Одесса является серьезным логистическим узлом, и вряд ли получится добиться ее демилитаризации путем переговоров. «На честное слово поверить им? Это просто смешно. Этого не получится. Нынешняя власть Украины — я не только про Зеленского, я вообще про всю власть Украины (это ТЦК, офицеры, военные, прокуратура и все остальные) — они держатся и живут только за счет войны. Если вот взять сейчас <…> и распустить всю армию по домам, чем они заниматься будут? <…> Они же привыкли к сумасшедшим заработкам. Они что, на заводы пойдут или в колхозы? Да никогда в жизни», — высказал мнение Лебедев. Поэтому вопрос с Одессой и Николаевом «придется дорабатывать», это безопасность России, резюмировал координатор подполья.

Фото: РИА «Новости»

Михаил Шпир отметил, что поскольку Украина давно потеряла субъектность, то можно договориться с ее «хозяевами» мирным путем и перенаправить денежные потоки, от которых «питается» элита, с военных целей на мирные. «Может наступить момент, когда наши дипломатические усилия плюс военное давление создадут такое окно возможностей, когда все-таки придет из Запада на Украину другая разнарядка: "Ребята, вот вы зарабатывали на войне, теперь вы зарабатываете на восстановлении Украины". То есть дадут какую-то возможность этих людей задействовать в стройотрядах, и там уже пилить свои бюджеты», — высказался публицист.

Попадают со всех сторон. Одесситы ждут Россию Люди в Одессе и Николаеве продолжают ждать Россию, но уже особо не надеются, заявил Лебедев. Они не строят долгосрочных планов, план на неделю — предел.

Они со всех сторон попадают. Сергей Лебедев

Лебедев упомянул удары по энергетическим объектам Одессы, которые наносит Россия. По его словам, одесситы понимают причины, почему им приходится сидеть без света. Цель известна — обесточить заводы военно-промышленного комплекса, выпускающие вооружение, которое потом летит на Россию. «Все прекрасно понимают, что у граждан нет электричества, потому что на соседнем заводе оно есть. Потому что оно туда переподключается. <…> Но населению от этого не легче. От того, что просто мерзнешь у себя дома, или болеешь. Населению никто из руководства помогать не хочет, не собирается даже. Поэтому население чувствует себя брошенным абсолютно. А Россия далеко», — пояснил Лебедев.

Фото: Viacheslav Onyshchenko/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Жителям Харьковской или Сумской области легче, потому что Россия там рядом, а Одесса и Николаев пока далеко. Решать такие вопросы будет командование, признал Лебедев, и гарантии для безопасности России должны быть. Но вряд ли их могут дать западные хозяева Украины, им никто не поверит. Ни президент Франции Эммануэль Макрон, ни канцлер Германии Фридрих Мерц, ни премьер-министр Великобритании Кир Стармер не могут дать гарантий. «Это просто смешные люди. Они просто смешные люди, над которыми стоит настоящее руководство», — подчеркнул Лебедев. Подпольщик отметил усилия американского президента Дональда Трампа в деле урегулирования конфликта на Украине, но заметил, что пока попытки не приносят успеха. «Трамп царюет, но он не правит. Там тоже нюансы очень большие», — выразил мнение Лебедев.