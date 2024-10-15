Генштаб ВСУ раскрыл самые горячие точки фронта для Украины

Генштаб ВСУ назвал самые горячие для Украины точки в зоне боевых действий. Речь идет о трех направлениях на линии фронта в подконтрольной Киеву части ДНР. Заявление опубликовали в Telegram-канале Генштаба.

«Горячее всего сегодня на Кураховском, Покровском и Лиманском направлениях», — сообщили военные.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил президенту Украины Владимиру Зеленскому об обстановке на поле боя. По его словам, активные действия сейчас ведут по всей длине фронта. Он добавил, что российский бойцы уже пятый день пытаются прорвать украинскую оборону в Курской области.

Днем 14 октября Минобороны РФ сообщило, что подразделения группировки войск «Восток» освободили село Левадное в Запорожской области. ВС России заняли более выгодные рубежи.