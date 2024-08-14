Минобороны назвало общие потери ВСУ на Курском направлении

Минобороны: ВСУ потеряли в Курской области уже до 2300 человек

В боях на Курском направлении украинская армия потеряла 2300 человек. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Противник за время боевых действий на курском направлении лишился до 2300 человек, 15 орудий полевой артиллерии, двух пусковых установок РСЗО, четырех зенитных ракетных комплексов, 88 автомобилей, 192 боевые бронированных машин, 18 боевых машин пехоты, 32 бронетранспортеров и 37 танков», — заявили в ведомстве.

В Минобороны уточнили, что за прошлые сутки потери противника составила 270 человек. Также ВСУ лишились 122-миллиметровой гаубицы Д-30, 10 автомобилей, 13 боевых бронированных машин, БТР Stryker и двух танков.

Ранее Минобороны заявило об срыве попыток ВСУ пройти к пяти курским населенным пунктам. ВС России нанесли по позициям противника авиационные и артиллерийские удары, после чего запустили в сторону боевиков беспилотники.