Координационный совет по безопасности не подменит собой командование армией

Координационный совет по военной безопасности приграничных территорий Белгородской, Брянской и Курской областей не будет подменять оперативное управление действиями войск и сил, а займется лишь повышением эффективности обеспечения военнослужащих. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел заседание Координационного совета, в который вошли его профильные заместитель, руководители органов военного управления, представители Генштаба и главы трех приграничных регионов.

В рамках совещания министр обозначил ключевые задачи совета, чтобы все вопросы решались «быстро и без проволочек», а информация с мест поступала «оперативно и правдиво». При этом Белоусов напомнил, на кого возложено управление действиями войск и сил.

«Это — задача командования группировки „Север“, а также Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Оборонное ведомство также добавило, что совет будет собираться не реже одного раза в неделю.

Ранее Белоусов сообщил о подготовке Генштабом плана дополнительных мер по защите жителей Белгородской области, реализацию которого он лично проконтролирует.