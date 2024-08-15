Генштаб подготовил план дополнительных мер защиты Белгородской области

Фото: РИА «Новости»

Генеральный штаб подготовил план дополнительных мер для защиты жителей Белгородской области. Об этом сообщил министр обороны Андрей Белоусов, его слова привела пресс-служба ведомства.

По словам министра, в план входит повышение эффективности систем управления войсками во взаимодействии с другими силовыми ведомствами и областной администрацией, а также выделение дополнительных сил и средств и определение ответственных лиц. Реализацию Белоусов планирует контролировать лично.

На совещании, кроме министра и его заместителей, присутствовали представители администрации президента, а также губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Утром МЧС объявило о вводе в регионе режима чрезвычайной ситуации федерального характера.

С 10 августа в Белгородской области, как и в Брянской и Курской, действует режим контртеррористической операции. В регионе выполняют задачи подразделения спецназа Росгвардии.

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