Генсек НАТО заявил о якобы отправке северокорейских солдат в Курскую область

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что северокорейские солдаты якобы находятся в Курской области. Его процитировало издание Politico .

«Я могу подтвердить, что войска КНДР отправили в Россию, и что северокорейские военные подразделения развернули в Курской области», — заявил он.

Рютте назвал этот шаг эскалацией конфликта.

Ранее такое же заявление сделала газета The New York Times. Журналисты даже назвали предполагаемое число северокорейских военных — пять тысяч. При этом в публикации не указали, какую именно роль они будут играть в боевых действиях.

В самой Северной Корее подобные публикации назвали «грязными маневрами» и попыткой Запада замаскировать собственные преступления.