Генералы ВСУ пытались связаться с Путиным

В 2022 году украинские генералы пытались связаться с президентом Владимиром Путиным, чтобы сдаться. Такое заявление сделал глава Белоруссии Александр Лукашенко на конференции по евразийской безопасности. Его процитировало РИА «Новости» .

Лукашенко напомнил, как Белоруссию назвали «соагрессором» из-за того, что именно оттуда войска России вступили на Украину. Он иронично отметил, что вопрос о том, почему «путь в Восточную Россию» оказался короче через Киев, надо задать президенту Владимиру Зеленскому.

Белорусский лидер отметил, что на территории страны действительно шли учения. Но они закончились, а Россия вывела часть своих войск по югу вдоль границы Украины. Он заметил, что только со временем станет известно, кто «спровоцировал остальную часть российских войск, чтобы они повернули 20 километров на юг и пошли через Киев».

«Мне звонили генералы украинские, просили связаться с Путиным через меня, чтобы остановить войну и как-то сдаться в плен. Все подключились и начали давить на Путина: „Давай договоримся, не будем, и так далее“», — подчеркнул Лукашенко.

Он добавил, что командование ВС РФ отвело свои войска от Киева, поверив Западу. А результат этот «мы видим», резюмировал он.