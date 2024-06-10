Генеральное сражение между ВС России и ВСУ предрекли в конце лета

Полковник СБУ в отставке Стариков: главное сражение пройдет в августе-сентябре

Ministry of Defense of Ukraine
Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Генеральное сражение между российской армией и ВСУ случится в августе-сентябре. Об этом заявил отставной полковник Службы безопасности Украины Олег Стариков журналисту Александру Шелесту* в эфире его YouTube-канала. Эксперт пояснил, что прогноз основывается на военном анализе, того же мнения придерживаются политологи.

«С военной точки зрения основная операция, стратегическая операция <…> заключительная какая-то операция, заключительное сражение, — это будет август-сентябрь», — считает Стариков.

Ранее Генштаб ВСУ сообщил, что самая напряженная для украинских войск ситуация складывается в Харьковской области и ДНР. ВСУ испытывают сложности на Купянском и Кураховском направлениях.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

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