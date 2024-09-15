Генерал раскрыл судьбу трофейной техники ВСУ

Треть трофейной техники, захваченной Южной группировкой войск в зоне спецоперации, отремонтировали и поставили на вооружение России. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на замкомандующего войсками ЮВО генерал-лейтенанта Евгения Разумихина.

«В настоящее время 30% техники, которая захвачена, она в строю, выполняет задачи в наших боевых порядках», — сказал он.

По его словам, в основном эта техника, которая ранее была на вооружении в странах Варшавского договора. Они поставили ее Украине в самом начале СВО. Речь идет о танках, боевых машинах пехоты и бронетранспортерах.

Ранее в Ростове-на-Дону открылась выставка трофейной техники ВСУ, захваченной российскими военными в ДНР.

В конце августа бойцы ВС РФ эвакуировали из-под Богдановки, расположенной неподалеку от Часова Яра, подбитую шведскую БМП CV90. Внутри машины обнаружили боеприпасы натовского образца и блокнот боевика ВСУ с инструкциями по ее использованию и списком выполненных задач.