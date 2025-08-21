Генерал-полковника Никифорова назначили командующим группировкой «Север»

Генерал-полковник Евгений Никифоров возглавил группировку российских войск «Север». Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что Никифоров доложил министру обороны Андрею Белоусову о оснащении подразделений современным вооружением и военной техникой, а также их модернизации с учетом опыта боевого применения.

Ранее, 8 августа, о назначении Никифорова сообщил военный корреспондент Юрий Котенок.

Будущий командующий окончил Уссурийское суворовское военное училище и Коломенское высшее артиллерийское командное училище, где учился на факультете ВДВ. С 1991 года служил в воздушно-десантных войсках.

Ранее бойцы группировки войск «Север» пресекли попытку прорыва украинских боевиков в Брянскую область. В ходе перестрелки враг потерял пять бойцов. Двоих удалось пленить. Суточные потери украинской стороны в личном составе превысили 170 человек.