ГД одобрила статус ветерана для добровольцев, начавших службу до осени 2023 года

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, по которому статус ветерана боевых действий можно будет распространить на добровольцев, заключивших контракт между 1 октября 2022 года и 1 сентября 2023-го. Об этом сообщила «Парламентская газета» .

Сейчас такой статус не могут получить те, кто проходил службу в штурмовых подразделениях.

Ранее британский доброволец Эйден Миннис, участвующий в спецоперации в рядах российской армии, сжег свой паспорт и объявил, что никогда не вернется на родину: опасается, что его посадят или убьют. Он объяснил, что сражается по идейным соображениям, поскольку был не согласен с тем, что его налоги тратят на убийство жителей Донбасса.