Власти Украины готовят из школьников и студентов агентов для диверсионной и террористической деятельности на освобождаемых Россией территориях, заявил на брифинге глава Харьковской военно-гражданской администрации Виталий Ганчев. Об этом сообщил ТАСС .

По информации Ганчева, старшеклассников из девяти общин Харьковской области вывезли на обучение под Киев. Детям преподают основы тактики и военной топографии, обучают работе с БПЛА и элементам ближнего боя. Курирует работу экс-руководитель военной разведки Кирилл Буданов.

Также Ганчев отметил, что харьковских и запорожских студентов тоже вывезут на сборы в Киевскую и Закарпатскую области.

«Прошедшим военную подготовку студентам могут препятствовать в обучении, способствуя их дальнейшей отправке на фронт», — отметил он.

Ранее Буданов заявил, что послаблений мобилизации на Украине не будет.