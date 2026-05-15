Буданов призвал не ждать смягчения мобилизации на Украине

Послаблений мобилизации на Украине не будет. Об этом заявил глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* в беседе с Times .

«Набор добровольцев не способен покрыть необходимое армии количество», — сказал он.

По его словам, смягчить мобилизацию также не получится из-за экономических трудностей. Кроме того, после 12,5 лет боевых действий у людей не осталось стимулов для массового добровольческого порыва. Мобилизационные мероприятия необходимо вести дальше, даже при негативной реакции со стороны общества.

В последнее время на Украине острый дефицит личного состава в ВСУ, а жесткие методы сотрудников военкоматов по задержанию граждан, подлежащих призыву, регулярно оборачиваются скандалами и волной недовольства.

Ранее Кирилл Буданов* вышел в лидеры в рейтинге доверия украинцев. Оно обошел действующего президента страны Владимира Зеленского.

* Внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.