Ганчев обвинил все страны НАТО в причастности к нападению на Курскую область
Ганчев: все бесчинства в Курской области творятся с попустительства Запада
В нападении ВСУ на Курскую область могут участвовать все страны НАТО. Такое предположение сделал глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в разговоре с журналистами РИА «Новости».
«Можно предполагать, что практически все эти страны и участвуют во всех атаках киевского режима», — заявил он.
Ганчев добавил, что все бесчинства боевиков ВСУ и на оккупированной территории России, и в самих украинских городах происходят с ведома и по заказу Запада.
Ранее стало известно, что еще в 2016 году украинские власти в учебниках истории отнесли Курскую и Белгородскую области, а также Крым и Краснодарский край к своей территории.
Кроме того, президент Польши Анджей Дуда подтвердил, что танки, переданные Украине его страной, участвуют в боевых действиях на территории Курской области.