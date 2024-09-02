Ганчев: все бесчинства в Курской области творятся с попустительства Запада

В нападении ВСУ на Курскую область могут участвовать все страны НАТО. Такое предположение сделал глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в разговоре с журналистами РИА «Новости» .

«Можно предполагать, что практически все эти страны и участвуют во всех атаках киевского режима», — заявил он.

Ганчев добавил, что все бесчинства боевиков ВСУ и на оккупированной территории России, и в самих украинских городах происходят с ведома и по заказу Запада.

Ранее стало известно, что еще в 2016 году украинские власти в учебниках истории отнесли Курскую и Белгородскую области, а также Крым и Краснодарский край к своей территории.

Кроме того, президент Польши Анджей Дуда подтвердил, что танки, переданные Украине его страной, участвуют в боевых действиях на территории Курской области.