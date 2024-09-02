Ганчев обвинил все страны НАТО в причастности к нападению на Курскую область

Ганчев: все бесчинства в Курской области творятся с попустительства Запада

Kirill Chubotin/Keystone Press Agency
Фото: Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

В нападении ВСУ на Курскую область могут участвовать все страны НАТО. Такое предположение сделал глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в разговоре с журналистами РИА «Новости».

«Можно предполагать, что практически все эти страны и участвуют во всех атаках киевского режима», — заявил он.

Ганчев добавил, что все бесчинства боевиков ВСУ и на оккупированной территории России, и в самих украинских городах происходят с ведома и по заказу Запада.

Ранее стало известно, что еще в 2016 году украинские власти в учебниках истории отнесли Курскую и Белгородскую области, а также Крым и Краснодарский край к своей территории.

Кроме того, президент Польши Анджей Дуда подтвердил, что танки, переданные Украине его страной, участвуют в боевых действиях на территории Курской области.

«Кубань, Турция, Кавказ». Россиянам назвали самые популярные курорты в сентябре и октябре

Запланированная сенсация. На выборах в Тюрингии и Саксонии побеждают «пророссийские» силы

Митинги под лозунгами защиты демократии от проявлений нацизма прошли в сотне немецких городов. Saxony

Для детей на выставке «Москва промышленная. Город будущего» организуют мастер-классы

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Дело «королевы марафонов» дошло до суда. Какой срок грозит Елене Блиновской?

Секс после пятидесяти. В чем особенности зрелого удовольствия?

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте