Президент Дуда признал участие польских танков в атаке ВСУ под Курском

Переданные Вооруженным силам Украины польские танки участвуют в нападении на Курскую область. Эту информацию подтвердил президент Польши Анджей Дуда, его выступление транслировало местное телевидение .

Глава государства 24 августа прибыл на Украину для участия в торжествах по случаю Дня независимости страны.

«Переданные более года назад из Польши танки PT-91 Twardy сегодня на полях битвы защищают Украину, сражаются в районе Курска», — заявил Дуда после встречи с президентом Владимиром Зеленским.

Польский лидер пообещал продолжить военную и политическую поддержку Украины в ее стремлении вступить в Евросоюз и НАТО.

Военный обозреватель Михаил Ходаренок предрек переломный момент в ходе спецоперации России на Украине. По его словам, это произойдет после выборов в Соединенных Штатах.