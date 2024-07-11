Ганчев назвал число подконтрольных России населенных пунктов в Харьковской области

Российская военно-гражданская администрация и военнослужащие контролируют 52 населенных пункта на севере и востоке Харьковской области. Об этом сообщил РИА «Новости» ее глава Виталий Ганчев.

По его словам, на Купянском направлении административный контроль есть в 34 населенных пунктах, еще в пяти — военный.

Кроме того, под контролем России находятся 13 населенных пунктов на севере Харьковской области.

«Таким образом: 39 на востоке и 13 на севере», — подытожил Ганчев.

Утром военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что ВСУ начали признавать успехи российской армии на Купянском направлении.