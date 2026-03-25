Галузин заявил о паузе в трехсторонних переговорах по Украине
Переговоры между Россией, Украиной и США по урегулированию конфликта поставлены на паузу. Об этом заявил участник российской переговорной группы, замминистра иностранных дел Михаил Галузин, его слова привело РИА «Новости».
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Россия и США продолжают контактировать по вопросам Украины, а формула урегулирования должна учитывать российские национальные интересы.
Галузин не стал ничего добавлять к его словам.
«Я не хочу делать никаких прогнозов, чтобы потом не объяснять, почему они не сбылись», — добавил дипломат.
Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина приблизились к возможному соглашению, и назвал урегулирование вполне реальным.