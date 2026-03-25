Галузин заявил о паузе в трехсторонних переговорах по Украине

Переговоры между Россией, Украиной и США по урегулированию конфликта поставлены на паузу. Об этом заявил участник российской переговорной группы, замминистра иностранных дел Михаил Галузин, его слова привело РИА «Новости» .

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Россия и США продолжают контактировать по вопросам Украины, а формула урегулирования должна учитывать российские национальные интересы.

Галузин не стал ничего добавлять к его словам.

«Я не хочу делать никаких прогнозов, чтобы потом не объяснять, почему они не сбылись», — добавил дипломат.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина приблизились к возможному соглашению, и назвал урегулирование вполне реальным.