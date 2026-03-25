В Кремле подтвердили контакты с США по Украине

Песков: контакты с США по Украине продолжаются

Россия поддерживает контакты с представителями США по Украине и получила информацию о прошедших в Майами переговорах. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости» .

«Контакты с американцами со стороны России продолжаются. Получаем информацию о том, что происходит», — ответил пресс-секретарь на соответствующий вопрос.

Песков отметил, что каждый раунд переговоров является шагом в сторону урегулирования.

«И для нас — формула учета наших интересов. Мы продолжаем оставаться открытыми для переговоров», — подчеркнул он.

Представитель Кремля добавил, что российская сторона также приветствует реанимацию договора с США, так как это соответствует интересам обеих стран.

Ранее член палаты представителей конгресса США Анна Паулина Луна подтвердила, что Россия и Штаты продолжают вести переговоры по вопросам урегулирования украинского конфликта.