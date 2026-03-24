Трамп заявил о приближении России и Украины к возможному урегулированию

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина приблизились к возможному соглашению по урегулированию конфликта. Об этом он сообщил журналистам в Овальном кабинете .

Американский лидер дал понять, что считает перспективу договоренностей вполне реальной. При этом он не стал раскрывать, о каком именно формате соглашения идет речь и на каком этапе сейчас находятся контакты сторон.

«Я думаю, они (Россия и Украина — прим. ред.) близки к этому (урегулированию — прим. ред.). Я уже давно это говорю: я закончил восемь войн. И каждая из них должна была быть сложнее этой», — сказал Трамп.

Президент США также отметил, что Вашингтон рассчитывает на встречу президента России Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского, которая могла бы привести к заключению соглашения.

Ранее европейские журналисты сообщили, что американский лидер на встрече с канцлером Германии Фридрихом Мерцем выразил уверенность, что Россия одержит победу в конфликте с Украиной.