Галериста Гельмана и блогера Юсубова внесли в список террористов и экстремистов

Марат Гельман* руководил музеем современного искусства PERMM в Перми, а также занимал должность заместителя гендиректора Первого канала и числился одним из сооснователей «Фонда эффективной политики». В 2014 году он покинул Россию.



Юсубова** осудил Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга на 3,5 года заключения в колонии общего режима. Его признали виновным в экстремизме из-за видеообращения, в котором он выразил поддержку ВСУ, призывал убивать русских и свергнуть правительство.



Ранее Росфинмониторинг внес в перечень экстремистов и террористов бывшего полузащитника московского «Локомотива» Александра Алиева **. В конце августа против него возбудили уголовное дело за призывы к терроризму.



*Признан в РФ иностранным агентом, внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов



**Внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов