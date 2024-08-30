Бывшего футболиста Александра Алиева объявили в розыск

СК завел дело против Александра Алиева за призывы к терроризму

Следственный комитет России завел уголовное дело в отношении бывшего футболиста сборной Украины и московского «Локомотива» Александра Алиева. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Алиева заподозрили в преступлении по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности».

По данным следствия, экс-футболист на одном из видеохостингов публично разместил ролик в открытом доступе для неограниченного круга лиц, в котором призвал к осуществлению терактов на территории Курской области.

Следователи столичного СК объявили бывшего игрока «Локомотива» в розыск. Ведомство проводит следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы

Ранее Алиев в социальной сети опубликовал видео и призвал националистов ВСУ «убивать мирное население Курской области», а также употребил фразу «Убивайте эту нечисть, продвигайтесь дальше».