Экс-футболиста «Локомотива» признали экстремистом

Экс-игрока «Локомотива» Алиева внесли в перечень террористов и экстремистов

Бывший полузащитник московского «Локомотива» и сборной Украины Александр Алиев* попал в перечень экстремистов и террористов. Список опубликовали на сайте Росфинмониторинга.

Бывшего спортсмена внесли в список под номером шесть.

«Алиев* Александр Александрович, 03.02.1985 года рождения, г. Хабаровск Хабаровского края», — следует из данных ведомства.

В конце августа против Алиева* возбудили уголовное дело за призывы к терроризму. За совершение этого преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Позже МВД России добавило карточку уроженца Хабаровска в базу розыска.

*Внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов