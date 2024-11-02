Экс-футболиста «Локомотива» признали экстремистом

Бывший полузащитник московского «Локомотива» и сборной Украины Александр Алиев* попал в перечень экстремистов и террористов. Список опубликовали на сайте Росфинмониторинга.
Бывшего спортсмена внесли в список под номером шесть.
«Алиев* Александр Александрович, 03.02.1985 года рождения, г. Хабаровск Хабаровского края», — следует из данных ведомства.
В конце августа против Алиева* возбудили уголовное дело за призывы к терроризму. За совершение этого преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Позже МВД России добавило карточку уроженца Хабаровска в базу розыска.
*Внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов
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