G7 потребовала от России для Украины почти полтриллиона долларов за ущерб
Лидеры стран «Большой семерки» призвали Россию выплатить 486 миллиардов долларов за ущерб, якобы нанесенный Украине. Об этом сообщило РИА «Новости».
«По данным Всемирного банка, этот ущерб уже превышает 486 миллиардов долларов США», — заявили представители G7 после саммита в Италии.
Как отметил RT, в документе также указано, что российские активы на Западе останутся замороженными, пока конфликт не прекратится, а указанная сумма не будет выплачена.
Президент Владимир Путин заявил, что любые попытки Запада изъять российские активы — воровство, они не останутся безнаказанными. Заместитель главы МИД РФ Александр Панкин заявил, что здравомыслящие политические и деловые круги на Западе ответственно подходят к рискам ответных мер.
Кандидат экономических наук Александр Дудчак в интервью «Известиям» сказал, что передача Украине прибыли от заблокированных активов будет иметь серьезные последствия для Запада. У России есть ресурсы для жесткого, но адекватного ответа.