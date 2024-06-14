G7 потребовала от России для Украины почти полтриллиона долларов за ущерб

Лидеры стран «Большой семерки» призвали Россию выплатить 486 миллиардов долларов за ущерб, якобы нанесенный Украине. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«По данным Всемирного банка, этот ущерб уже превышает 486 миллиардов долларов США», — заявили представители G7 после саммита в Италии.

Как отметил RT, в документе также указано, что российские активы на Западе останутся замороженными, пока конфликт не прекратится, а указанная сумма не будет выплачена.

Президент Владимир Путин заявил, что любые попытки Запада изъять российские активы — воровство, они не останутся безнаказанными. Заместитель главы МИД РФ Александр Панкин заявил, что здравомыслящие политические и деловые круги на Западе ответственно подходят к рискам ответных мер.

Кандидат экономических наук Александр Дудчак в интервью «Известиям» сказал, что передача Украине прибыли от заблокированных активов будет иметь серьезные последствия для Запада. У России есть ресурсы для жесткого, но адекватного ответа.