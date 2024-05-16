Запад начал взвешивать риски изъятия российских активов | 360°

16 мая 2024, 17:32
Запад начал взвешивать риски изъятия российских активов
МИД: на Западе взвешивают риски ответных мер РФ на конфискацию активов
Здравомыслящие политические и деловые круги на Западе взвешивают все риски ответных мер со стороны России в случае конфискации активов. Об этом сообщил замглавы МИД Александр Панкин, чьи слова привело РИА «Новости».
Сейчас идет широкая дискуссия, которую продвигают в США, Евросоюзе и странах, где заморозили российские активы.
Реклама
«Мы считаем это попранием международного права, устоев международного права. Это незаконно, нелегально», — сказал дипломат.
На Западе взвешивают риски ответных мер с российской стороны, которые могут быть как симметричными, так и ассиметричными, добавил Панкин.
Накануне эстонские власти приняли проект закона, который позволит передать замороженные активы Украине. В поддержку инициативы выступили 65 членов парламента.
США
Россия
Запад
Евросоюз
Украина
Реклама
Реклама