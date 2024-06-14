Любые попытки Запада изъять российские активы расцениваются как воровство, они не останутся безнаказанными. Такое заявление сделал президент Владимир Путин на встрече с руководством Министерства иностранных дел.

«Страны Запада заморозили сейчас российские активы и валютные резервы. Теперь думают над тем, как подвести хоть какую-то юридическую базу, чтобы их окончательно присвоить», — отметил глава государства.

Путин во время своего выступления напомнил, что России и западным странам так или иначе придется сосуществовать и работать вместе. Он добавил, что страна постоянно предлагала зарубежным партнерам конструктивные решения в области безопасности.

Возможная конфискация замороженных на Западе российских активов создаст опасный прецедент, отмечал ранее постпред при ООН Василий Небензя. При этом заместитель главы МИД РФ Александр Панкин заявил, что здравомыслящие политические и деловые круги на Западе ответственно подходят к рискам ответных мер со стороны России.