На Западе услышали тезисы президента России Владимира Путина после испытаний «Орешника». Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, чьи слова привело РИА «Новости» .

Российский лидер достаточно четко озвучил позицию страны, подчеркнул официальный представитель Кремля.

«Мы не сомневаемся, что все те тезисы, которые озвучил президент, были хорошо услышаны странами коллективного Запада», — сказал он.

Одновременно с этим уходящая администрация Соединенных Штатов продолжает идти по пути эскалации украинского конфликта, добавил Песков.

После использования Россией ракеты «Орешник» состоится экстренное заседание Совета Украина — НАТО. Встреча пройдет 26 ноября в Брюсселе.