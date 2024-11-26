Страны Запада услышали тезисы Путина после испытаний «Орешника»
Песков: Запад услышал тезисы Путина после испытаний «Орешника»
На Западе услышали тезисы президента России Владимира Путина после испытаний «Орешника». Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, чьи слова привело РИА «Новости».
Российский лидер достаточно четко озвучил позицию страны, подчеркнул официальный представитель Кремля.
«Мы не сомневаемся, что все те тезисы, которые озвучил президент, были хорошо услышаны странами коллективного Запада», — сказал он.
Одновременно с этим уходящая администрация Соединенных Штатов продолжает идти по пути эскалации украинского конфликта, добавил Песков.
После использования Россией ракеты «Орешник» состоится экстренное заседание Совета Украина — НАТО. Встреча пройдет 26 ноября в Брюсселе.